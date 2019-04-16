Владивосток, 16 апреля, 2019, 05:24 — ИА Регнум. Российский аукционный дом подвёл итоги продажи недостроенных отелей в бухте Золотой Рог и на мысе Бурный во Владивостоке, два гостиничных комплекса Hyatt были проданы за 3,7 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе РАД.

Zombiyaic Отель Hyatt. Владивосток

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Отели выставлялись на продажу отдельными лотами, в итоге комплекс на мысе Бурный был продан за 2,1 млрд рублей, а здание в бухте Золотой Рог на Корабельной набережной, находящееся в 60-процентной готовности, было продано за 1,6 млрд рублей. Покупателем выступило ООО «Парк-отель «Бурдугуз».

"Можно смело сказать, что сегодня состоялось историческое событие. Продажа гостиничных комплексов — одна из самых долгожданных сделок в Дальневосточном регионе и одна из самых важных для Российского аукционного дома. Мы долго шли к этой продаже. Мы уверены, что инвестор максимально использует все достоинства объектов и создаст здесь современные гостиничные комплексы, которые станут центрами притяжения для гостей Владивостока, будут способствовать развитию делового климата и туристического бизнеса Дальнего Востока!» — рассказал генеральный директор Российского аукционного дома Андрей Степаненко.

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Пятизвездочные отели Hyatt строились в рамках подготовки к саммиту АТЭС, который прошел во Владивостоке в 2012 году, тем не менее в срок объекты сданы не были. Депутаты краевого Заксобрания несколько раз голосовали за выделение значительных бюджетных ассигнований для завершения строительства, которое так и не было закончено. По оценкам наблюдателей, всего бюджетные инвестиции в строительство гостиниц составили более 14 млрд рублей, а общая цена строительства перевалила за 18,7 млрд. Всё время строительства сопровождалось громкими скандалами, отставками и уголовными делами.

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Как сообщало ИА REGNUM, очередные торги на «голландском» аукционе по двум недостроенным отелям Hyatt на мысе Бурный и Корабельной набережной во Владивостоке Российский аукционный дом назначил на апрель. Два отеля продавались на «голландском» аукционе методом торгов на понижение. Hyatt на мысе Бурный имел начальную цена лота 4,9 млрд рублей и минимальную — 2,1 млрд рублей. Отель на Корабельной набережной оценивался в 5,5 млрд рублей с минимальной ценой в 1,6 млрд рублей.