Брюссель, 15 апреля, 2019, 20:00 — ИА Регнум. Европейский союз призвал Израиль и Палестину возобновить переговоры о политическом урегулировании, 15 апреля передает агентство Reuters.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Государство Палестина

В заявлении Брюсселя выражается надежда на «прогресс в достижении справедливого и прочного мира на основе решения двух государств».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее администрация президента США Дональда Трампа обещала представить проект «сделки века» по Палестине после завершения выборов в Израиле.

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