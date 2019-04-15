Москва, 15 апреля, 2019, 19:30 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал поправки в Жилищный кодекс, запрещающие размещение хостелов в многоквартирных жилых домах. Об этом 15 апреля сообщает пресс-служба Кремля.

gery Хостел

Согласно новой редакции Жилищного кодекса, которая вступит в силу с 1 октября 2019 года, в жилых помещениях не допускается размещение гостиниц. Кроме этого, запрещается использовать жилое помещение в многоквартирном доме для предоставления гостиничных услуг. Данная мера вводится в целях предотвращения нарушения прав жителей многоквартирных домов.

Закон был принят Государственной думой 4 апреля и одобрен Советом Федерации 10 апреля 2019 года.

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