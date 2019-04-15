Брюссель, 15 апреля, 2019, 18:17 — ИА Регнум. Евросоюз утвердил проведение торговых переговоров с Соединенными Штатами, 15 апреля передает агентство Associated Press.

Квентин Массейс. Торговая сделка

«Это ограниченные, но все же значимые переговоры…, которые были согласованы между двумя президентами», — заявила комиссар ЕС по торговле Сесилия Мальмстрём.

Основной темой переговоров станут взаимные ввозных пошлины на товары ЕС и США. Вопрос свободной торговли в рамках TTIP остается «замороженным».

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