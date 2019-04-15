Москва, 15 апреля, 2019, 08:55 — ИА Регнум. Отставание России по инвестициям от целевых показателей связано с обязательствами страны в рамках сделки ОПЕК+. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Так он прокомментировал сомнения главы Счётной палаты Алексея Кудрина на счёт возможности выполнить поставленную президентом России Владимиром Путиным задачу по увеличению к 2024 году инвестиций до 25% ВВП.

Дарья Антонова ИА REGNUM Максим Орешкин

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«По итогам 2018 года мы отстаём только в части нефтегазовой отрасли», — отметил министр, добавив, что в части соотношений инвестиций и ненефтегазового ВВП по итогам 2018 года Россия идёт с опережением.

Глава ведомства пояснил, что отставание в нефтегазовой отрасли является следствием введённых ограничений на добычу нефти в рамках сделки с Организацией стран — экспортеров нефти (ОПЕК).

«Нет возможности наращивать добычу — скромнее инвестиции», — сказал Орешкин.

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Напомним, ранее председатель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что, по его мнению, поставленная президентом России Владимиром Путиным задача по увеличению к 2024 году инвестиций до 25% ВВП, скорее всего, выполнена не будет. Среди причин бывший министр финансов назвал общий инвестиционный климат, санкции, «осторожность в проведении некоторых структурных реформ» и повышение налогов.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября того же года.