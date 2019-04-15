Москва, 15 апреля, 2019, 08:31 — ИА Регнум. В Москве в 2019 году приведут в порядок и благоустроят 160 парков и 4,5 тыс. дворовых территорий, сообщается на портале мэра столицы.

Благоустройство города

Комплексное благоустройство общественных пространств пройдет на окраинах столицы. В частности, самый крупный проект благоустройства будет реализован в Капотне.

По словам мэра столицы Сергея Собянина, комплексное благоустройство подразумевает создание максимально комфортной среды для жизни горожан.

«Две трети территории Москвы требуют серьезного внимания. В 2019 году будет приведено в порядок около 160 парков. Это гигантский объем», — сказал Собянин.

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Как сообщало ИА REGNUM, Капотня — район на юго-востоке столицы, расположенный рядом с МКАД. В нём проживают 32 тысячи жителей. Неподалёку от жилой застройки расположены ТЭЦ и нефтеперерабатывающий завод.

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