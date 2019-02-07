Четверг, 7 Февраля 2019 года
05:17:02 МСК

В Подмосковье откроют 15 новых парков в 2019 году

Общество

К 2024 году планируется открывать 15 парков ежегодно

Москва, 7 февраля 2019, 05:16 — REGNUM  В 2019 году в Подмосковье планируют открыть и реконструировать 15 парков. Решение было принято на расширенном заседании комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма.

По словам председателя комитета Олега Рожнова, на момент создания программы «Парки Подмосковья» в 2013 году в Московской области было лишь 25 парков. Он подчеркнул, что эти парки не соответствовали каким-либо имеющимся стандартам, в связи с чем были выделены средства на их реконструкцию. Сейчас правительство Московской области планирует создавать около 15 новых парков в год.

Отмечается, что до 2024 года будут выделяться средства на развитие 75 парков культуры и отдыха. При этом парки Подмосковья будут оцениваться не по единому, а по индивидуальному критерию.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Парки и зоны отдыха Москвы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить