В Подмосковье откроют 15 новых парков в 2019 году

Москва, , 05:16 — REGNUM В 2019 году в Подмосковье планируют открыть и реконструировать 15 парков. Решение было принято на расширенном заседании комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма.

По словам председателя комитета Олега Рожнова, на момент создания программы «Парки Подмосковья» в 2013 году в Московской области было лишь 25 парков. Он подчеркнул, что эти парки не соответствовали каким-либо имеющимся стандартам, в связи с чем были выделены средства на их реконструкцию. Сейчас правительство Московской области планирует создавать около 15 новых парков в год.

Отмечается, что до 2024 года будут выделяться средства на развитие 75 парков культуры и отдыха. При этом парки Подмосковья будут оцениваться не по единому, а по индивидуальному критерию.