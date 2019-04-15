Благовещенск, 15 апреля, 2019, 07:44 — ИА Регнум. Пять депутатов работает в Госдуме РФ от Приамурья. Самым состоятельным из них, по итогам декларационной кампании за 2018 год, стал Валерий Селезнёв — он заработал 26 млн рублей, что в 5 раз больше, чем в 2017 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Leonrid Валерий Селезнёв (слева)

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Самым «доходным» оказался первый заместитель председателя комитета Государственной думы, представляющий Амурскую область по списку ЛДПР Валерий Селезнёв. За 2018 год он заработал 26 млн рублей, тогда как годом ранее им было задекларировано 4,9 млн рублей. В 2017 году автомобилям он предпочитал исключительно водный транспорт, имея в своём распоряжении гидроцикл RXP X Silver и катер SeaPeppers P8353П. Однако, в 2018 году от катера депутат избавился в пользу автомобиля Mercedes-Benz S500 4MATIC Maybach. Также Валерий Селезнёв имеет в собственности квартиру площадью 586,8 кв.м., треть доли в квартире площадью 55 кв.м., еще есть квартира, предоставленная ему на период депутатских полномочий, площадью 77,1 кв.м. Данные о доходах супруги отсутствуют.

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Следующей по уровню доходов среди депутатов ГД РФ от Амурской области стала Ирина Яровая — автора многих законодательных инициатив, запомнившихся россиянам своей неоднозначностью. Так, заместитель председателя ГД представляющая Приамурье и несколько территорий Дальнего Востока по списку партии «Единая Россия» в 2018 году заработала 6,4 млн рублей, что немногим больше её дохода в 2017 году, когда она заработала 6,06 млн рублей. Как оказалось, кроме этого дохода у неё нет никакой собственности, однако к имеющейся в 2017 году съёмной квартире площадью 84,7 кв. м, в 2018 году добавилась дача, переданная ей в возмездное пользование на период замещения должности, площадью 196,50 кв.м. Данные о супруге народной избранницы в декларации отсутствуют.

Депутат ГД представляющий Приамурье и несколько территорий Дальнего Востока по списку партии «Единая Россия» Юрий Березуцкий в 2018 году заработал 5,2 млн рублей, а его супруга — 405 тыс. рублей. В 2017 году депутат получил доход в размере 4,88 млн рублей, а супруга 229 тыс. рублей. В собственности депутат имеет автомобили Mazda Bongo-Friendee, Toyota Land Cruiser-Prado и квартиру 86,9 кв.м. Супруга автомобилей не имеет, но зато имеет две квартиры площадью 31,9 и 51,2 кв.м. и два земельных участка площадью 1500 и 1757 кв.м. Сам депутат пользуется квартирой площадью 87,2 кв.м., выданную ему на срок депутатских полномочий. В прошлом отчетном периоде за депутатом в собственности числился земельный участок для садоводства площадью 619 кв. м., а супруга владела участком для садоводства площадью 674 кв.м. — теперь их нет.

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Депутат ГД РФ от Амурской области Владимир Поздняков (КПРФ) за 2018 год отчитался о получении дохода в размере 5,4 млн рублей, а его супруга получила 1,9 млн рублей. В 2017 году депутат заработал на 2 тыс. рублей больше, а его супруга — 1, 34 млн рублей. В 2018 году депутат владел приусадебным земельным участком площадью 772 кв.м., жилым домом на правах общей долевой собственности 78/200 площадью 53,8 кв.м., а так же на условиях социального найма арендовал квартиру площадью 79,8 кв.м. Супруга депутата владеет жилым домом площадью 118 кв.м. и приусадебным земельным участком площадью 925 кв.м.

Избранный менее года назад депутат Андрей Кузьмин (ЛДПР) представил декларацию за 2018 год, согласно которой он заработал 2,4 млн рублей, супруга депутата заработала 883 тыс. рублей. Народный избранник владеет автомобилем Toyota Kluger, а вот собственного жилья не имеет — квартира площадью 59 кв. м. в безвозмездном пользовании.

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Как сообщало ИА REGNUM, представитель Якутии в Совете Федерации Егор Борисов заработал в 2018 году на 5,65 млн рублей больше, чем в 2017-ом — его задекларированный доход составил 12,1 млн рублей. Другой сенатор от республики Александр Акимов увеличил свой заработок незначительно — с 5,2 до 5,4 млн рублей. А вот у депутатов Госдумы от Якутии не прибавилось собственности, и не увеличился доход.