Грушко: Россия отреагирует на усиление активности НАТО в Черном море
Москва, 13 апреля, 2019, 20:30 — ИА Регнум. Российская Федерация, которая негативно относится к усилению активности Североатлантического альянса в Черноморском регионе, примет необходимые меры для нейтрализации угроз. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко журналистам.
«Мы (власти РФ), разумеется, примем все необходимые меры», — сказал дипломат.
Грушко подчеркнул, что за военным планированием НАТО в Черноморском регионе внимательно следит российская сторона.
По его словам, нарастающая в последнее время активность военного блока в Черноморском регионе не добавляет безопасности, а скорее, только подрывает региональную стабильность.
Как передавало ИА REGNUM, 4 апреля замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил в Санкт-Петербурге, что ядерный компонент в военных учениях стран НАТО усиливается. По его словам, стратегические бомбардировщики США появляются в «чувствительных» для России зонах.
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