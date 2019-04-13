Москва, 13 апреля, 2019, 20:30 — ИА Регнум. Российская Федерация, которая негативно относится к усилению активности Североатлантического альянса в Черноморском регионе, примет необходимые меры для нейтрализации угроз. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко журналистам.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Медведь

«Мы (власти РФ), разумеется, примем все необходимые меры», — сказал дипломат.

Грушко подчеркнул, что за военным планированием НАТО в Черноморском регионе внимательно следит российская сторона.

По его словам, нарастающая в последнее время активность военного блока в Черноморском регионе не добавляет безопасности, а скорее, только подрывает региональную стабильность.

Как передавало ИА REGNUM, 4 апреля замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил в Санкт-Петербурге, что ядерный компонент в военных учениях стран НАТО усиливается. По его словам, стратегические бомбардировщики США появляются в «чувствительных» для России зонах.

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