Калуга, 13 апреля, 2019, 16:10 — ИА Регнум. В Калужской области окончено расследование уголовного дела, возбужденного по факту хищения нефтепродуктов на железнодорожном транспорте. Об этом сообщили 13 апреля корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России.

Иван Шилов ИА REGNUM Товарный поезд

По версии правоохранителей, семеро мужчин неоднократно осуществляли хищение нефтепродуктов путем их перекачивания из вагонов-цистерн, находящихся на железнодорожных путях.

Отмечается, что каждый из участников организованной группы действовал согласно отведенной роли. Общая сумма причинённого ущерба составила более 685 тысяч рублей.

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