Санкт-Петербург, 11 апреля, 2019, 14:12 — ИА Регнум. Отельеры Петербурга пока не понимают, каким образом будет работать туристический сбор, о введении которого на территории города врио губернатора Александр Беглов попросил президента Владимира Путина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила председатель комитета по туризму петербургского отделения «Опоры России», основатель сети апарт-отелей Sokroma Дарья Ковалевская.

Дарья Драй ИА REGNUM Туристы в Санкт-Петербурге

«Для меня это мифическая загадка — как это будет контролироваться и учитываться. С помощью миграционного учета или чего-то другого, я не представляю. Как они это предполагают? И куда эти деньги потом переводить? Какие операционные расходы будут нести потом предприниматели, чтобы эти 100 рублей еще перевести — каждый банковский перевод стоит еще 30 рублей, например. Для меня это пока не очень понятно. И не только для меня, это непонятно и другим коллегам, например, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов тоже говорит, что абсолютно непонятно, как это будет работать», — сказала Дарья Ковалевская.

Напомним, Беглов предложил ввести туристический сбор в размере 100 рублей в сутки с каждого иностранного туриста, посещающего северную столицу, чтобы потом вложить эти деньги в реставрацию исторических зданий в центре города. По предварительным оценкам, сбор может привлечь в петербургскую казну около 1 млрд рублей в год.

Однако, по мнению Ковалевской, дифференциация клиентов по стране происхождения только навредит туристическому имиджу Петербурга, создаст сложности при формировании цены турпродукта и заблаговременном бронировании мест размещения на электронных площадках.

«Когда человек приезжает, а ему говорят, что надо еще доплатить, даже если это 500 рублей сверху, — все равно осадочек остаётся. Учитывая, что это требуется только от иностранцев, насколько это нам интересно как городу, который мы пиарим на международной арене? С одних брать, с других не брать — я не понимаю, как это будет выглядеть. Предположим, бронирует человек номер на Booking.com и ему сообщают, что с вас еще туристический сбор. А как мы понимаем на этом этапе, из Сибири он или из Германии?» — недоумевает Ковалевская.

Она отметила, что власти Крыма уже отказались от введения туристического сбора, хотели объявить это на Ялтинском международном экономическом форуме, который запланирован на 17−21 апреля, но сделали это раньше.

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В других регионах, например в Ставропольском крае, введен курортный сбор, но документально он никак не регулируется, что может стать нелегальным «подспорьем» для недобросовестных предпринимателей.

«В Ставрополье наши коллеги по этому поводу сильно недовольны, недовольны и гости. Приезжает семья из четверых человек, а им говорят, что с них требуется еще 4 тысячи рублей. Никаких документов санаторий на четыре корпуса по поводу этого сбора не выдает. На мой взгляд, осталось очень много непроработанных механизмов относительно сбора, неясно, как он будет собираться и контролироваться», — добавила Ковалевская.

Председатель петербургского отделения «Лиги хостелов» Алена Енова отметила, что введение любых дополнительных сборов означает нагрузку для бизнеса, при этом создание работающего механизма регулирования малых средств размещения принесло бы значительно больше денег в городскую казну, нежели туристический сбор, который только поднимет цены на услуги.

«Если говорить об экономсегменте, то для них даже 100 рублей в сутки с каждого человека — это значительная потеря. Мы готовы собирать их, но это дополнительная нагрузка для бизнеса», — считает Енова.

Напомним, Александр Беглов 10 апреля сообщил президенту, что в 2018 году Санкт-Петербург посетили 3,9 миллиона иностранных туристов, в 2019 году ожидается более 4 млн иностранных путешественников.

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Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года представители туристического сообщества Санкт-Петербурга выступили против инициативы о введении с 2019 года туристического (гостевого) сбора в Северной столице, считая ее непроработанной и несвоевременной.