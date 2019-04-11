Россия осталась «должна» Литве, люди увидели чёрную дыру: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 11 апреля, 2019, 08:00 — ИА Регнум.
- Линкявичюс заявил, что Россия «должна» Литве;
- В Госдуму внесён законопроект, запрещающий рекламу детских смесей;
- В РФ отменяют уголовную ответственность за GPS-трекеры;
- Компромиссный вариант запрета хостелов одобрен Совфедом;
- Сделано первое в истории человечества фото черной дыры.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.
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