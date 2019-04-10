Москва, 10 апреля, 2019, 14:03 — ИА Регнум. Реальные доходы жителей России значительно меньше, чем та сумма, которую они хотят получать. Это связано с тем, что общий доход людей не сильно вырос, при этом цены на продукты и товары поднялись. Нужно понимать, что одна и та же сумма сегодня и, скажем, пять лет назад — это разные деньги, так как на них товаров можно купить меньше, чем раньше, заявил корреспонденту ИА REGNUM член Совета Московского отделения «ОПОРЫ России» Станислав Супрунов.

Хендрик Тербрюгген. Богач и Лазарь. 1625

«Если рассматривать, к примеру, жителей Москвы, то у них появились дополнительные расходы — в частности, введена платная парковка. Стоит отметить, что финансовые запросы в разных городах отличаются потому, что уровень расходов разный. В Москве расходы больше, поэтому и ожидания больше, Санкт-Петербург идет на втором месте по дороговизне городов, поэтому там желаемая сумма доходов чуть ниже, в регионах запрашиваемые суммы еще меньше», — пояснил эксперт.

Однако стоимость продуктовой корзины практически одинаковая по всей России, и чтобы удовлетворить первичные потребности нужна какая-то определенная сумма. При этом необходимо понимать, что в России много импортных товаров народного потребления — их стоимость также растет. Еще одна статья расходов возникает, когда люди ездят отдыхать, в том числе за границу, где стоимость товаров и услуг сейчас значительно увеличилась из-за роста курса валюты.

«Затраты российских граждан увеличиваются с каждым годом, поэтому при желании сохранить тот же уровень жизни (пользоваться машиной, покупать качественные продукты, одежду и др.), что был ранее, нужно зарабатывать больше.

Соответственно, и запросы на более высокий доход у граждан будут расти. Кроме того, если начнут повышаться цены и косвенные налоги, то людям потребуются дополнительные средства», — высказал свое мнение Супрунов.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, проведенного специалистами Финансового университета при правительстве РФ, жителям России для достойной жизни в среднем в месяц необходим доход в размере 66 тыс. рублей.

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