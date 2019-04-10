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Жители России назвали необходимый для достойной жизни размер зарплаты

Экономика

В среднем по стране сумма составила 66 тыс. рублей

Жители России назвали необходимый для достойной жизни размер зарплаты
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Деньги

Москва, 10 апреля 2019, 07:21 — REGNUM  Жителям России для достойной жизни в среднем в месяц необходим доход в размере 66 тыс. рублей, сообщает 10 апреля «Российская газета» со ссылкой на данные опроса, проведенного специалистами Финансового университета при правительстве РФ.

Так, люди отвечали на вопрос: «Какую сумму должен зарабатывать человек в месяц в вашем городе, чтобы жить достойно?». Жителям Москвы и Санкт-Петербурга для достойной жизни необходим доход в размере не менее 100 тыс. и 91 тыс. рублей соответственно.

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Самые невысокие запросы у жителей Якутска и Барнаула — по 55 тыс. рублей, Улан-Удэ — 54 тыс. рублей и Читы — 50 тыс. рублей. В среднем по России сумма составила 66 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным исследования рекрутингового портала НН.ru, самые высокие заработные платы в России предлагают управленцам высшего звена и программистам — сумма их заработков доходит до 500 тыс. рублей в месяц и выше.

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