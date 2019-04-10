Москва, 10 апреля, 2019, 11:40 — ИА Регнум. Исходя из исследования, очевидно, что жители России считают, что для того чтобы жить достойно их доходы должны вырасти в 2−3 раза (в среднем доходы на душу населения в 2018 году, по оценке Росстата, составили 32,6 тыс. рублей, в исследовании граждане назвали 66 тыс. рублей), заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор Института региональных проблем (ИРП) Дмитрий Журавлёв.

Кошелек

Сам по себе такой разрыв между желанием и действительностью не является катастрофическим, скорее наоборот, он естественен. Человеку свойственно желать большего чем он имеет, именно это было и остается одним из основных стимулов развития. Более того, для Москвы зарплата в 100 тыс. — явление совсем не уникальное. Так что, казалось бы, всё хорошо.

«Но есть в исследовании ещё один параметр и здесь не всё хорошо. 24% граждан РФ, проживающих в крупных и средних городах, говорят о том, что уже добились «достойного» уровня дохода, 19% планируют перейти целевой порог благополучия в ближайшие пять лет, а 48% утверждают, что никогда его не достигнут», — отметил эксперт.

По его мнению, с оптимистами все понятно. Хотя то, что они сосредоточены в крупных городах — это, с одной стороны, ожидаемо, с другой, тревожно. Значит ситуация в малых городах не оптимистическая. А без малых городов большие города, как реки без притоков, долго не протянут.

«Но гораздо опасней большой процент пессимистов — 48 против 43 (24 + 19). Если человек не надеется на лучшие перспективы, он теряет тот самый стимул к развитию, к активной деятельности, — зачем стараться, если всё равно нельзя достигнуть. А молодые пессимисты могут обвинить в отсутствии перспектив не себя, а общество, и, в конечном, счете противопоставить себя обществу, а это еще более опасно.

И дело тут не в уровне жизни, а в уверенности, что от меня, от моих усилий мало (ничего) не зависит. В этом ощущении — это и есть главная опасность, и это необходимо устранять. Сделать это трудно, но без этого не обойтись, если мы хотим иметь устойчивое общество», — высказал своё мнение Журалёв.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, проведенного специалистами Финансового университета при правительстве РФ, жителям России для достойной жизни в среднем в месяц необходим доход в размере 66 тыс. рублей.

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