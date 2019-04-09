Бишкек, 9 апреля, 2019, 18:16 — ИА Регнум. «Откровенно говорится, что есть кураторы таможенной службы Киргизии. Уже не только внутри страны, но и за рубежом об этом говорят. Стране нанесен колоссальный репутационный урон», — депутат Дастан Бекешев на заседании комитета по экономической и фискальной политике парламента Киргизии отреагировал на публикацию ИА REGNUM о масштабной контрабанде в стране.

Иван Шилов ИА REGNUM Киргизия

Как сообщает ИА 24. kg, народный избранник отметил, что дальше игнорировать существование проблемы нельзя и законодательный орган должен вплотную заняться изучением вопроса — какие из поручений и постановлений, касающихся борьбы с контрабандой, так и не были исполнены.

«Мы должны на следующем заседании сделать инвентаризацию всех принятых документов по вопросу серого импорта, контрабанды, Евразийского экономического союза. Нужно рассмотреть вопрос и при необходимости создать депутатскую группу для проверки таможенных органов Киргизии с участием правоохранительных органов, общественности», — подчеркнул он.

По итогам заседания парламентский комитет поддержал инициативу депутата Бекешева.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Киргизию неоднократно обвиняли в массовой контрабанде товаров из Китая в страны Евразийского экономического союза.

Между тем руководство таможенной службы республики категорически отрицает факт существования проблемы «серого импорта» китайских товаров, утверждая, что $4,1 млрд разницы в данных по товарообороту с Китаем возникла из-за отличающихся методик оценки стоимости китайской продукции.