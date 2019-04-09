Санкт-Петербург, 9 апреля, 2019, 18:03 — ИА Регнум. Примыкающий к Петербургу с востока город Кудрово (Всеволожский район Ленинградской области) могут связать канатной дорогой со станцией «Улица Дыбенко» Петербургского метрополитена. Длина межрегиональной «канатки» составит около четырех километров.

Дарья Драй ИА REGNUM Кудрово

Об этих амбициозных планах рассказал 9 апреля губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на Международном арктическом форуме «Арктика — территория диалога», сообщает ТАСС.

Жители многонаселенного Кудрово, лишь недавно получившего статус города, испытывают большие проблемы, добираясь до метро на общественном транспорте или въезжая в Петербург на личных автомобилях. Появление станции метро в Кудрово ожидается не ранее 2025 года. До этого времени власти Ленобласти предлагают запустить канатную дорогу.

«У нас есть инвестор, который нам предлагает это сделать. Мы посмотрели расчеты, это абсолютно спокойно реализуемый проект: из центра Кудрова до метро «Улица Дыбенко» канатный транспорт высотой около 50 метров, когда нон-стоп будут двигаться вагончики, и люди будут переезжать спокойно из Кудрово, пока не ввели метро», — пояснил Дрозденко.

По его словам, стоимость реализации проекта «примерно совпадает со стоимостью скоростного трамвая, даже дешевле», при этом проект канатной дороги «абсолютно окупаемый».

Он может быть представлен на рассмотрение властям Петербурга в течение месяца.

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Как сообщало ИА REGNUM, станция метро в Кудрово должна появиться к 2025 году как продолжение Лахтинско-Правобережной линии, после действующей станции «Улица Дыбенко». Запланировано также и строительство электродепо «Правобережное».

В 2020 году будет подготовлен проект постановления правительства Санкт-Петербурга о включении строительства участка линии от станции «Улица Дыбенко» до «Кудрово» и электродепо «Правобережное» в госпрограмму «Развитие транспортной системы Петербурга».

В Кудрово, по оценке экспертов, проживают до 50 тыс. человек. Главной проблемой для населенного пункта является узкий въезд через железнодорожный переезд со стороны петербургской улицы Дыбенко. Уже в этом дорожном сезоне будут выполнены работы по расширению Ленинградской улицы в Кудрово, от пересечения с Центральной улицей до примыкания к железной дороге.

В перспективе, при согласии властей Санкт-Петербурга, будет рассмотрена возможность проектирования и строительства виадука над железной дорогой.