В Петербурге утвердили план по строительству метро в областное Кудрово

Санкт-Петербург, , 11:22 — REGNUM Власти Петербурга утвердили «дорожную карту» по строительству метро на территории Ленобласти, в населенном пункте Кудрово, который в ближайшее время получит статус областного города. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 декабря в пресс-службе Смольного.

Новая станция должна появиться к 2025 году как продолжение Лахтинско-Правобережной линии, после станции «Улица Дыбенко». Запланировано также и строительство электродепо «Правобережное». Документ подписали вице-губернатор Петербурга Игорь Албин и заместитель председателя правительства Ленобласти Михаил Москвин.

«Нам предстоит создать транспортный каркас для двух субъектов федерации, расшивая «точки напряжения» на приграничных территориях. Новый участок четвертой линии метрополитена облегчит транспортную ситуацию для сотен тысяч петербуржцев и жителей Ленинградской области. Станцию «Кудрово» ждали еще вчера, и мы с областью подписали план, который не позволит перенести её на послезавтра», — заметил Игорь Албин.

Первым пунктом в плане стала разработка предпроектной документации, которая уже заказана у НИПИИ «Ленметрогипротранс» к концу марта 2019 года. Подрядчик должен предложить хотя бы два варианта расположения депо «Правобережное» и самой станции «Кудрово», проработать варианты трассировки участка, определить стоимость и сроки строительства. Таким образом, весной 2019 года после анализа предпроекта Научно-технический совет при КРТИ примет решение о точном местоположении метро.

Затем, с июля 2019 года по март 2020 года, будет создаваться проект планировки и межевания территории для двух вестибюлей станции и депо. Параллельно Петербург и Ленобласть должны зарезервировать и изъять для государственных нужд землю под метро.

С 2021 года по 2022 год запланировано получение технических условий на присоединение объектов метрополитена к инженерным сетям. КРТИ должен будет заказать проект строительства станции, который будет разработан с 2020 по 2023 год. Одновременно управление Ленобласти по транспорту будет готовить проект для строительства транспортно-пересадочного узла «Кудрово».

Согласно плану, в 2020 году КРТИ подготовит проект постановления правительства Петербурга о включении строительства участка линии от станции «Улица Дыбенко» до «Кудрово» и электродепо «Правобережное» в госпрограмму «Развитие транспортной системы Петербурга». Предполагается подать заявку в Адресную инвестиционную программу на 2023 год и плановый период 2024—2025 годов. Кроме того, чиновники планируют подать заявку на софинансирование проекта из федерального бюджета в 2023 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге согласована новая отраслевая схема развития метрополитена. В нее внесены проектируемые новые линии и станции, включая альтернативные варианты, а также будущие вторые вестибюли действующих станций и элементы инфраструктуры метрополитена. На схеме впервые появилась станция «Кудрово». Она станет второй станцией Петербургского метрополитена в соседнем регионе.

Читайте ранее в этом сюжете: Петербургу нарисовали светлое будущее в метро