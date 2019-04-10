Верона, Италия, 10 апреля, 2019, 05:17 — ИА Регнум. Обычно коренные гомосексуалисты и иммигранты не любят друг друга. Как получилось. что наличие этих двух групп в Италии стало объединяющим факторов для поборников традиционных ценностей, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Сергей Гуркин.

Прошедшая в конце марта в Вероне встреча Всемирного конгресса семей (ВКС) велась в обстановке травли со стороны ЛГБТ-сообщества и значительной части СМИ. Организатором встречи выступила партия «Лига». Лидер этой партии, вице-премьер Италии Маттео Сальвини, также участвовал в работе ВКС, собравшего политических, религиозных и общественных деятелей из десятков стран. Сам факт проведения встречи ВКС, ратующего за традиционные ценности, был воспринят определенными группами как вызов. Наличие тех, кто считает аборт убийством или отказывается признавать гей-браки аналогом полноценных семей, с точки зрения хозяев итальянских СМИ — транснациональных корпораций — разумеется, выглядит угрозой принятой линии на окончательную победу толерантности.

Удивительно, что ратующие за христианские ценности участники встречи ВКС не были поддержаны со стороны главы Католической церкви. Возможно, это связано с поддержкой им политики насыщения ЕС мигрантами, которая также подвергалась критике ВКС. Как бы то ни было, папа Франциск в интервью заявил, что затрагиваемые на встрече в Вероне темы важны, но «методика работы ошибочна». Многие итальянские католики назвали такую позицию понтифика самоубийственной, но и в рядах самих борцов за традиционные ценности нет единства. Что же их разделяет?

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