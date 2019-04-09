Благовещенск, 9 апреля, 2019, 08:43 — ИА Регнум. Вечером 8 апреля на одной из туристических баз в городе Благовещенск Амурской области, содержащийся в клетке медведь напал на женщину, пожелавшую его покормить. С рваной раной руки женщина была доставлена в областную больницу, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Antranias Медведь

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В Амурской областной клинической больнице подтвердили факт поступления 27-летней женщины, сообщив, что пациентка получила множественные переломы с повреждением магистральных кровеносных сосудов, из-за чего было принято решение ампутировать руку. Сообщить что-то подробнее сотрудники областной больницы отказались, сославшись на занятость.

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Как сообщает Амур инфо, состояние пострадавшей остаётся тяжелым. Материалы, оформленные сотрудниками следственно-оперативной группы, переданы в следственный отдел СУ СК России по Амурской области. В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области медведь нанёс смертельные травмы жителю города Озёрск, который содержал найденное в лесу животное в вольере. Прибывшие на место ЧП полицейские для обезвреживания животного применили табельное оружие. По данным следствия, мужчина нашел четырёхлетнего бурого медведя в лесу и содержал его в вольере.