В Челябинской области содержавшийся в вольере медведь напал на мужчину

Озёрск, Челябинская область, , 09:44 — REGNUM В Челябинской области медведь нанес смертельные травмы жителю города Озёрск, который содержал найденное в лесу животное в вольере, сообщает 25 декабря пресс-служба регионального главного управления МВД РФ.

По данным ведомства, инцидент произошел вечером 24 декабря на территории хозпостроек по улице Промышленной. Прибывшие на место ЧП полицейские для обезвреживания животного применили табельное оружие.

По данным следствия, мужчина нашел четырехлетнего бурого медведя в лесу и содержал его в вольере. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Камчатке двое мальчиков 13 и 15 лет подверглись нападению медведя. Убежать успел только один, старший мальчик погиб.

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