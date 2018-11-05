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На Камчатке медведь напал на двух подростков

Происшествия

ЧП произошло в 6 км от села Лазо

Петропавловск-Камчатский, 5 ноября 2018, 16:03 — REGNUM  Медведь напал на двух подростков (мальчики 13 и 15 лет) в Мильковском районе Камчатского края. Об этом сообщается в понедельник, 5 ноября, на сайте регионального правительства.

ЧП произошло в 6 км от села Лазо.

«Младший из мальчиков смог убежать…, старший — погиб», — говорится в сообщении.

Два охотника, прибывшие на место трагедии, застрелили лесного хищника.

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