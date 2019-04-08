Москва, 8 апреля, 2019, 14:19 — ИА Регнум. Регулирование такой сферы банковской деятельности, как «информирование клиента о предлагаемых услугах», вполне оправдано в силу того, что до сих пор борьба с месселингом (навязывание клиенту определённых услуг под видом других) проходила не слишком успешно, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

Квентин Массейс. Торговая сделка

«Некоторые кредитные учреждения находили достаточно скользкие формулировки при рекламировании своих услуг, общении с клиентами, обсуждении деталей заключаемых договоров, позволяющие завуалировать не всегда добросовестное поведение.

При этом не слишком высокий уровень финансовой грамотности большинства граждан РФ приводил к тому, что они, доверяя более «подкованным» специалистам, попадались на подобную удочку, заключая в итоге договоры с кредиторами на явно невыгодных для себя условиях», — пояснил эксперт.

Несомненно, что формализация отношений сотрудников банков с клиентами в части предоставления последним максимально полной и достоверной информации о предлагаемом кредитным учреждением продукте, в определенной мере должна поспособствовать снижению числа подобных злоупотреблений со стороны банков.

«Однако ждать, что данная мера станет панацеей и окончательно отобьёт охоту где-то схитрить, не стоит. Те из банков, кто не гнушается введением в заблуждение клиентов, наверняка попытаются искать какие-то лазейки, используя иные варианты предоставления информации о предлагаемых услугах, позволяющие скрыть от неискушенных клиентов какие-либо невыгодные для них нюансы обслуживания», — считает Коренев.

Как сообщает ИА REGNUM, президент Национальной финансовой ассоциации (НФА) Василий Заблоцкий заявил, что до конца I полугодия 2019 года в России разработают четкие правила общения сотрудников банков с клиентами.

Читайте также: Центробанк: банки обязаны объяснить клиентам, почему их не обслуживают