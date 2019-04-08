Санкт-Петербург, 8 апреля, 2019, 14:13 — ИА Регнум. Потерпевшая по делу о теракте в петербургском метро Наталья Кириллова обратила внимание на странности в поведении и одежде террориста незадолго до взрыва 3 апреля 2017 года. Об этом она заявила 8 апреля 2019 года в ходе дачи показаний в суде, передает корреспондент ИА REGNUM.

1tv.ru Акбаржон Джалилов за минуты до взрыва (кадр камеры видеонаблюдения метро, цитата «Первого канала»)

Напомним, Московский окружной военный суд продолжает выездное заседание по делу о взрыве петербургской подземки, на скамье подсудимых — 11 выходцев из Азии, которым вменяют участие в террористическом сообществе и незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ.

Журналист Наталья Кириллова сообщила, что в тот день торопилась на съемку на «Чернышевскую», спустилась в метро на «Горьковской» и услышала оповещение, что закрыта станция метро «Площадь Восстания» (там еще до взрыва на второй линии террорист оставил второе взрывное устройство, которое удалось обезвредить, — прим. ИА REGNUM ). Из-за этого она решила перейти с синей ветки на красную на станции «Технологический институт».

Кириллова села в конце вагона, где молодой человек уступил ей место. Когда в вагон поезда зашла маленькая девочка, женщина подозвала ее к себе и усадила рядом.

«Людей было достаточно, но не очень много. Я начала рассматривать людей. Мы доехали до «Сенной площади», пока ехали, я увидела, что передо мной стояли парни, один из них очень привлек мое внимание. Он был очень странно одет для молодого человека. Я всегда вижу, как одеваются студенты, одно время преподавала в вузе», — сказала Кириллова.

По ее словам, верхняя одежда была персикового или кремового цвета, опушка на капюшоне, она подумала, что так обычно одеваются девочки, и ей стало интересно, как на этого молодого человека реагируют другие парни-студенты.

Затем она обратила внимание на его шапку темно-синего цвета.

«Обычно такие шапки вяжут дома бабушки. Я подумала: «Вообще что-то невероятное». Посмотрела ему в глаза — они были за стеклом, на нем были очки, и там было совершенное безумие. Я подумала, что, наверное, это больной человек. Наверное, его посадили в метро, и кто-то его встретит», — описала Кириллова.

Вскоре из-за толчка вагона этого молодого человека сдвинуло вправо от нее. Через какое-то время прогремел взрыв, свет в вагоне погас.

«На меня летит стекло, я вся в стекле была. Была дикая боль, справа шел взрыв, такая боль была, будто тебе раскаленным прутом пронзают голову. Орала я, наверное, страшно, но в вагоне орали все», — рассказала потерпевшая.

Она упала и ударилась головой, так что потеряла сознание. Когда открыла глаза, встретилась с темнотой и тишиной. В соседнем вагоне свет горел, но людей было не видно. Вокруг Натальи Кирилловой лежали люди, но она держала школьницу, так как боялась, чтобы та не упала на трупы.

«Пахло дымом и гарью, думала, что если сейчас поезд загорится и остановится, то мы все сгорим. Думала: «Господи, только бы мы доехали». Потом я потеряла сознание. Очнулась от того, что кто-то из мужчин меня дергал и спрашивал: «Женщина, вы живы?» — сказала Кириллова.

Она заметила, что по вагону носились двое мужчин и пытались помочь другим пассажирам. Она порадовалась, что девочка при ней жива.

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Двери вагона оплавились, выйти было невозможно. Из оконного проема люди спрашивали, есть ли живые в вагоне.

«Говорили: «Передавай!». Я передала девочку. Рядом сидела бабушка с совсем маленьким ребенком, я передала ребенка и бабушку. Они говорят: «Передавай еще». Я обернулась, посмотрела: лежала груда тел, и сверху лежала голова в этой синей шапке», — вспомнила Кириллова.

В тот момент она как журналист пожалела, что с ней нет фотоаппарата или телефона, так как ей показалось важным зафиксировать эту картину. «Мозги уже не работали», — объясняет этот порыв потерпевшая.

«Мне говорили: «Давай (людей)», но я сказала, что в моем отсеке никого нет, больше никто не встал. Болела нога и гудела голова. Я думала, что надо позвонить и сказать, что я не смогу доехать до места съемки, чтобы люди меня не ждали. С трудом выползла из вагона, бабушка сидела рядом, девочка сразу убежала. Потом стали вытаскивать людей, и это меня доконало. Тащили людей, которые стонали, под ними были кровавые полосы. Ужас», — описала Наталья Кириллова.

К этому моменту станцию «Технологический институт» заволокло дымом, от пассажиров потребовали срочно ее покинуть. Наталья Кириллова двинулась к эскалатору. Рядом с ней шла девушка, у которой фактически не было лица — как позднее выяснится, это была 24-летняя Эвелина Антонова.

«Она держала (лицо) рукой, носа у нее не было. Она шла молча, своими ногами, — рассказала Кириллова. — Наверху ко мне бросились полицейские, спросили, откуда я, я сказала, что там бомба взорвалась. Сразу поняла, что это теракт».

Ее доставили в Мариинскую больницу, уже там ее опрашивали следователи, так как она подробно описала террориста Акбаржона Джалилова и узнала его по фотографиям.

Кирилловой диагностировали контузию II степени, она получила инвалидность, впереди ее ждет еще операция на колене, «плохо с головой и сердцем», лечение она продолжает все два года, прошедшие со времени взрыва.

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Напомним, 3 апреля 2017 года около 14:40 в вагоне поезда на перегоне станций метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» в Санкт-Петербурге произошел подрыв самодельного взрывного устройства. В результате погибли 15 человек, 67 человек получили ранения различной степени тяжести.

Уже на следующий день после теракта была установлена личность мужчины, совершившего взрыв в вагоне метро. Им оказался Акбаржон Джалилов, 1995 года рождения — уроженец Киргизии, этнический узбек, незаконно получивший российское гражданство.

В течение месяца были установлены и задержаны 11 подозреваемых в совершении теракта. В зависимости от роли каждого им инкриминируется организация террористического сообщества и участие в нем; содействие террористической деятельности; террористический акт; незаконное изготовление оружия; незаконный оборот оружия и взрывных устройств.

Задержанием удалось предотвратить еще один теракт. За сутки до совершения теракта Джалилов передал Мухаммадюсуфу Эрматову изготовленные им компоненты третьего взрывного устройства, однако члены террористического сообщества не успели его использовать, так как были задержаны в результате спецоперации.