Санкт-Петербург, 8 апреля, 2019, 13:46 — ИА Регнум. Потерпевшие по делу о взрыве в петербургском метро 3 апреля 2017 года вынуждены в суде вспоминать ужасные подробности трагедии по требованию гособвинения, передает 8 апреля корреспондент ИА REGNUM.

Https://vk.com/spb_today Теракт в метро Петербурга (цитата группы «ДТП и ЧП")

В Петербурге продолжается выездное заседание Московского окружного военного суда в процессе над 11 обвиняемыми в организации и подготовке теракта, унесшего жизни 15 пассажиров метро.

«Я всё время стараюсь об этом забыть, нежели вспоминать, поэтому могу путаться», — сказал один из потерпевших Михаил Володько.

Он сообщил, что 3 апреля отправился оформлять полис ОСАГО и воспользовался метро, зашел внутрь на станции «Невский проспект», сел в поезд, который двигался на юг по синей ветке. Как и многие другие потерпевшие, он с трудом вспоминал название станции «Сенная площадь», после которой произошел взрыв, и так и не смог его произнести в зале суда.

Володько сумел лишь отметить, что на следующей станции после «Невского проспекта» многие пассажиры вышли из вагона, и ему удалось сесть.

«Поезд тронулся, проехал какое-то время, произошел взрыв. На какой-то момент я потерял сознание, когда пришел в себя — вокруг темно, всё в человеческих останках. Поезд продолжил движение. Он остановился на «Технологическом институте». Пассажиры вместе со мной пытались выбраться из вагона. Мы выбрались через разбитое окно», — рассказал Володько.

Экспертиза установила, что он получил травмы средней тяжести.

Пострадавший Дмитрий Глазков рассказал, что увидел вспышку справа, прежде чем потерял сознание.

«Очнулся на полу вагона. Почувствовал запах дыма, гари, натянул куртку на дыхательные пути, увидел, что в одной части вагона находились люди, подошел к ним», — рассказал Глазков.

Выбравшись из вагона на «Технологическом институте», он поднялся на поверхность, его госпитализировали в тот же день.

Олеся Царапина заявила на суде, что никогда не сможет забыть то, что видела под землей 3 апреля 2017 года. Она ехала из Александро-Невской лавры домой на «Звездную». В вагоне она сидела. Взрыв она почувствовала: услышала глухой хлопок, затем вагон заволокло белым дымом, пострадавшая описывает это как туман или марево.

«Поезд остановился на «Технологическом институте». Я увидела людей в останках, что забыть, наверное, не смогу уже никогда. Они были все в плоти человеческой. Я вышла на улицу и шла пешком еще долго», — рассказала Царапина.

Обратилась за медицинской помощью она лишь спустя несколько дней.

«Мне было нехорошо, вид у меня был соответствующий. Знакомый сказал, что мне нужно в больницу. И я поехала», — описала потерпевшая.

Напомним, 3 апреля 2017 года в вагоне поезда метрополитена Петербурга террористом-смертником было приведено в действие взрывное устройство, убившее 15 пассажиров и ранившее еще около ста человек.

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На скамье подсудимых находятся 11 выходцев из азиатских стран СНГ. По версии следствия, эти люди подготовили теракт во имя так называемого «джихада» и установления единого шариатского государства, а также пытались таким образом заставить российские власти вывести войска из Сирии. Подсудимые вину не признают.