Москва, 8 апреля, 2019, 08:25 — ИА Регнум. В первом квартале 2019 года российские банки стали чаще отказывать своим клиентам в выдаче практически всех типов розничных кредитов, сообщает 8 апреля РИА Новости со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Огюст Шарпантье. Кредитор. 1842

Так, за данный период доля одобренных заявок на кредит наличными по сравнению с аналогичным периодом прошлого года упала с 43% до 32%. Доля одобренных заявок на автокредиты также снизилась с 44% до 33%. Доля одобренных заявок по ипотеке снизилась с 80% до 72%.

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По данным главы бюро кредитных историй «Эквифакс» Олега Лагуткина, основными причинами отказа являются кредитная история потребителей и их долговая нагрузка. Как сообщили в ОКБ, еще одной из основных причин отказов является несоответствие данных в заявке информации, которая имеется у кредитора.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, только 47% граждан России отказываются платить по кредитам из-за финансовых проблем, остальные отказы вызваны принципиальными соображениями должников.

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