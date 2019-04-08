Лос-Анджелес, США, 8 апреля, 2019, 07:44 — ИА Регнум. Кинокомикс «Шазам» режиссера Дэвида Ф. Сандберга в первые выходные показов смог собрать в кинотеатрах США около $57 млн. Результаты были опубликованы 8 апреля на портале Box Office Mojo.

Цитата из к/ф «Шазам!» реж Дэвид Ф. Сандберг. 2019. США Герой

При этом сумма общемировых сборов картины составила около $158,7 млн, в России фильм заработал в первые выходные около 62 млн рублей. Аналитики отмечают, что результат «Шазама» превзошел все ожидания. Неплохо в прокате дебютировала и новая экранизация романа Стивена Кинга «Кладбище домашних животных», картина смогла собрать на домашнем кинорынке около $25 млн.

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Напомним, главные роли в фильме студии DC «Шазам» исполнили актеры Закари Ливай и Эшер Энджел. В российских кинотеатрах картину стали показывать 4 апреля 2019 года.