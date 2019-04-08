Москва, 8 апреля, 2019, 07:42 — ИА Регнум. На портале госуслуг в личном кабинете появилась новая функция для родителей. Теперь они могут просматривать и скачивать школьные домашние задания ребёнка, сообщается на портале мэра столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа. МЭШ

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо добавить виджет «Ребенок в школе». Он также подсказывает родителям, когда их дети выходят из школы домой и какие оценки получают.

Раньше эта информация была доступна только в «Электронном дневнике» на портале mos.ru и в мобильном приложении «Госуслуги Москвы». Благодаря новой функции родителям будет гораздо удобнее отслеживать успеваемость своих детей.

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Как сообщало ИА REGNUM, Наибольшей популярностью у москвичей пользуется услуга — проверка электронного дневника школьника (более 550 млн обращений).

Подробнее: Электронными услугами Москвы воспользовались более 1 млрд раз