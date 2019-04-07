Тула, 7 апреля, 2019, 09:03 — ИА Регнум. «Заработная плата — мерило уважения, с которым общество относится к данной профессии». Казалось бы, дежурная фраза американской активистки за социальные права. Но на этой неделе в Тульской области обсуждение заработка льготников и, вообще, минимальной оплаты труда, было самым громким.

Иван Шилов ИА REGNUM Тульский кремль

Реальные доходы

«С учетом того сколько они [учителя и педагоги] каждый день бумажек строчат, отчетов и какой бред порой должны выполнять, можно всем смело под 80 [тысяч] ставить. А учителям 50 минимум, т. е. восьмичасовой рабочий день. Хочешь больше, пожалуйста, вечернее обучение. Зарплата 30 тыс. сегодня — это, я считаю, годится только студенту «джуниору», — рассуждает житель Тулы после публикации ежемесячных доходов учителей и педагогов в регионе.

Действительно, вершины достигаются не сразу и заработная плата работников образования в Туле идет на повышение. Согласно данным управления образования администрации города, самая высокая среднемесячная заработная плата на данный момент у директора «Центр образования №1 — гуманитарно-математический лицей имени Героя России Горшкова Д.Е.» — 133 тыс. рублей. На втором месте — руководитель лицея № 2 имени Бориса Анатольевича Слободскова — 106 тыс. рублей.

Заместители директоров тульских школ, в основном, получают от 40 тыс. до 80 тыс. рублей. Вероятно, потолок зависит от престижности образовательного учреждения. Но есть и должности, заработок которых едва превышает российский прожиточный минимум. К примеру, замдиректора вечерней школы по административно-хозяйственной деятельности получает 13 тыс. рублей в месяц.

У тульских врачей положение со среднемесячным доходом лучше. По данным областного минздрава, самая высокая заработная плата зафиксирована у главного врача «Тульской областной клинической больницы» — 233 тыс. рублей. У большинства руководителей медучреждений региона зарплата превышает 100 тыс. рублей, у заместителей от 50 тыс. до 135 тыс.

На этой же неделе в тульском правительстве собрались на совещание, где подписали новое региональное соглашение о минимальной заработной плате: с 1 октября 2019 года размер минимальной зарплаты в Тульской области для работников государственных и муниципальных учреждений будет увеличен до уровня 11 932 рублей, для работников внебюджетного сектора экономики — до 14 100 рублей.

Рекорд за последние 19 лет

Весенне-полевые работы в самом разгаре. В Тульской области сегодня идет подкормка озимых культур. В этом году регион побил собственный рекорд по севу озимых — 305 тыс. гектаров.

»В этом году планируем увеличить общую посевную площадь более чем на 50 тыс. гектаров. Она составит 885 тыс. гектаров, или 106% к уровню 2018 года. Подготовку к полевым работам ведем в плановом режиме, южные районы региона уже приступили к подкормке озимых культур», — прокомментировал губернатор Алексей Дюмин обстановку по посевным в Тульской области премьер-министру правительства РФ Дмитрию Медведеву.

В свою очередь Медведев пообещал, что горюче-смазочные материалы, необходимые для агротехники, прибавлять в стоимости не будут. Уже есть договоренность с основными поставщиками топлива. Ценники на минеральные удобрения сельхозработников также волнуют. В этом вопросе премьер-министр тоже успокоил глав российских субъектов, объяснив, что он находится на контроле Антимонопольной службы, Минпромторга и Минсельхоза РФ.

В «зеленой папке»

«Акции» тульского губернатора идут вверх. Если выражаться языком издания «Замполит», то Алексей Дюмин включен в «зеленую папку» региональных событий за март 2019 года.

Главное решение главы области в минувшем месяце — законопроект о возможности замены земельного участка для многодетных семей реальными деньгами.

«Март у Тульской области и ее губернатора прошел довольно бодро, как и полагается первому месяцу весны. Имя Алексея Дюмина заметно присутствовало в федеральной повестке», — отметил заместитель председателя правительства Тульской области Антон Агеев.

Среди важных событий министр внутренней политики и развития самоуправления Агеев выделил визит в регион министра труда и соцзащиты Максима Топилина, первое заседание рабочей группы Госсовета РФ под председательством Дюмина, тему проработки строительства в области онкологического центра, открытие третьего предприятия в ОЭЗ «Узловая» и подготовку к празднованию 500-летия Тульского кремля.

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Искоренить нелегалов!

В Тульской области параллельно с транспортной реформой начали борьбу с нелегальными перевозчиками. Рейды стартовали после того, как в Домодедово произошло смертельное ДТП, в котором погибли шесть человек.

Материалы дела о столкновении микроавтобуса Mercedes и фуры Scania уже переданы в Следственный комитет. Криминалисты уже возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть шести человек (ч. 2 ст. 238 УК РФ). Специалисты в ходе расследования выяснили, что водитель микроавтобуса, который ехал из Тулы в Москву, перевозил людей нелегально.

В тульском правительстве собрали экстренное совещание по безопасности дорожного движения в регионе, где губернатор озвучил следующие поручения: оказать помощь семьям погибших, организовать работу в отношении детей, оставшихся без родителей, усилить контроль за безопасностью на пассажирских перевозках, организовать рейды. Члены комиссии также высказали предложения по подготовке законодательной инициативы по ужесточению административных мер к нелегальным перевозчикам.

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Подготовка к генеральной уборке

Тульская область готовится проснуться от «зимней спячки». Местных жителей ждет трехэтапная генеральная уборка 13 и 26 апреля и 4 мая. Первой тон задаст Тула, затем к субботникам присоединится вся область, а в последний официальный день уборки население наведет порядок на мемориалах и воинских захоронениях региона.

«Я стараюсь ходить на субботники по доброй воле, это вроде оригинального досуга», — такие настроения туляков достаточно распространены в сети.

Мусор будут вывозить два региональных оператора, которые работают на территории Тульской области с начала 2019 года. Представителям мусорных компаний поручили оперативно организовать вывоз мусора.

Кстати, в прошлом году губернатор Дюмин поучаствовал в субботнике и лично сел за руль манипулятора, чтобы помочь студентам высадить саженцы деревьев.