Москва, 6 апреля, 2019, 18:38 — ИА Регнум. Фундаментальные изменения в Конституции Российской Федерации не нужны. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, комментируя идею спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина допустить нижнюю палату парламента к формированию правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Государственная дума

«Хочу подчеркнуть, что никакие корректировки или фундаментальные изменения в действующую конституцию… не нужны», — сказал глава российского правительства.

При этом Медведев добавил, что любые предложения о внесении уточнений в Основной закон РФ требуют обсуждения на экспертом уровне, а также в структурах власти, пишет РИА Новости.

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Напомним, ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в интервью официальному сайту нижней палаты парламента высказался о том, что Госдума РФ могла бы участвовать в назначении министров. Соответствующие изменения, по его словам, могли бы быть внесены в Конституцию страны.

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