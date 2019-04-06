Афины , 6 апреля, 2019, 15:19 — ИА Регнум. Высокие температуры в Восточном Средиземноморье приходят раньше, а воздух прогревается быстрее, сообщает 6 апреля AMNA.

Дарья Алексеева ИА REGNUM Греция, остров Эгина

Теплые дни с максимальной температурой выше 350C и теплые ночи с минимальной температурой 260С постепенно сдвигаются: с каждым годом они приходят все раньше и длятся все дольше. К такому выводу пришли исследователи из Национальной обсерватории Афин (НОА).

Результаты исследования во главе с доктором Димитрой Фундой — главным исследователем НИИ окружающей среды в НОА, были опубликованы в международном журнале «Global and Planetary Change». Предметом исследования стало время возникновения высоких температур, изменения сезонности, различные показатели температуры в Восточном Средиземноморье. Зона была отмечена как один из самых уязвимых к изменению климата регионов планеты, особенно с учетом более теплых и сухих условий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным NASA, 2018 год вошел в четверку самых жарких лет за всю историю наблюдений — хотя рекордом 2016 года ему побить не удалось. По данным NASA, 2018 год стал очередным экстремально жарким сезоном, который дополнительно наложился на долгосрочное глобальное потепление. Последствие такого повышения температуры уже можно увидеть и ощутить — это и потопы у берегов США, а также волны жары и необычно высокий уровень осадков. Кроме того, NASA констатирует серьезные сдвиги в экосистемах.

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