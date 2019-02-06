NASA: 2018 год вошел в четверку самых жарких лет за всю историю наблюдений

Вашингтон, , 21:20 — REGNUM Согласно данным NASA, 2018 года не смог побить температурные рекорды 2016 года, однако он все равно вошел в четверку самых жарких сезонов за всю историю метеонаблюдений. Об этом сегодня, 6 февраля, заявил представитель NASA Гэвин Шмидт на пресс-конференции в Институте космических исследований имени Годдарда.

По данным NASA 2018 год стал стал очередным экстремально жарким сезоном, который дополнительно наложился на долгосрочное глобальное потепление. Последствие такого повышения температуры уже можно увидеть и ощутить — это и потопы у берегов США, а также волны жары и необычно высокий уровень осадков. Кроме того, NASA констатирует серьезные сдвиги в экосистемах.

Установлено, что начиная с 2015 года средние температуры на Земле постоянно устанавливали новые рекорды почти каждый месяц, превышая норму на 1−1,5 градуса Цельсия.

Наиболее серьезная ситуация была в первые пять месяцев 2016 года, когда типичные температуры в Арктике и некоторых регионах России были выше климатической нормы на 5−9 градусов.

Сперва предполагалось, что температурные рекорды 2015 и 2016 связаны с климатического феномена Эль-Ниньо, чей необычно высокий уровень активности разогревал воды Тихого океана три года назад. Однако после 2016 года эффект Эль-Ниньо пошел на спад, но температурные рекорды от этого не стали меньше и не сильно уступали рекордам 2015 и 2016 годов.

Что касается 2018 года, что средняя температура на Земле превысила типичные знаяения для XX века примерно на 0,83 градуса Цельсия.