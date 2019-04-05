Екатеринбург, 5 апреля, 2019, 17:15 — ИА Регнум. В Екатеринбурге Свердловский областной суд обязал местную жительницу отдать свою дочь гражданину Италии, приходящемуся девочке отцом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе облсуда.

(сс) SeaReeds Ребенок

Об этой истории ИА REGNUM ранее рассказывало. Свердловчанка со своей двухлетней дочерью, которая родилась в Италии в 2016 году, в 2018-м вернулась на Урал. Однако затем отец девочки потребовал вернуть ему дочь. Он подал иск в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга. Решение судебной инстанции было не в пользу свердловчанки.

Женщина решила продолжить борьбу и обратилась в Свердловский облсуд. Однако и там не смогла добиться того, чтобы девочка осталась с ней, в России. Основанием для окончательного решения стала Гаагская конвенция о международно-правовых аспектах похищения детей, которую ранее подписала и Россия. Также было учтено, что девочка родилась в Италии, прожила там большую часть жизни и имеет двойное гражданство.

По решению суда мать девочки должна до 1 мая отвезти её в Италию или передать лично отцу до 10 мая. При этом в облсуде пояснили, что отец девочки готов взять все расходы на себя и отозвал заявление о привлечении женщины к уголовной ответственности «за похищение дочери».

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Отметим, мать девочки ранее заявляла, что не будет возвращать ребёнка отцу. Она также настаивала на том, что их совместная дочь говорит на русском языке.

Судьбой ребёнка озаботились также уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова и её коллега — свердловский детский омбудсмен Игорь Мороков. По их словам, оставить девочку в России можно лишь в сотрудничестве с представителями Италии. Ранее омбудсмены уже сделали запросы в соответствующие ведомства.