Москва, 5 апреля, 2019, 11:21 — ИА Регнум. Сегодня, 5 апреля, президент России Владимир Путин направил приветствие участникам V международной научно-практической конференции «Социально-трудовые конфликты в России и в мире», которая открылась в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Урегулирование трудовых конфликтов — сложная и в высшей степени актуальная задача, требующая специальных профессиональных знаний и навыков», — отметил президент.

Поэтому, по его мнению, очень важно, что в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов создан и успешно действует факультет конфликтологии.

«Форум послужит решению проблем, связанных с нормализацией трудовых отношений, будет содействовать совершенствованию законодательства в этой сфере», — выразил уверенность Путин и пожелал участникам конференции плодотворной работы.

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Как сообщало ИА REGNUM, наибольшее количество трудовых конфликтов зарегистрировано в Центральном ФО — 26 (23% от общего количества), Уральском — 18 (15%), Дальневосточном — 18 (15%).

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