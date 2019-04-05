Рига, 5 апреля, 2019, 10:11 — ИА Регнум. Отправленный в отставку с поста мэра Рижской думы Нил Ушаков считает, что принятое решение министром Юрисом Пуце — «абсолютно противоправное». Об этом он сегодня, 5 апреля, написал на своей странице в социальной сети в Facebook.

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По мнению Ушакова, так как около 105 тыс. жителей Риги поддержали его на выборах в городскую думу в 2017 году, только они могут его уволить с занимаемой должности.

«На выборах Рижской думы в 2017 году нынешний министр Пуце получил около 5 000 голосов рижан. Я получил 105 000. За 10 лет победить меня в честной, открытой и демократической борьбе им не удавалось ни разу… Мэром меня сделали мои избиратели рижане и уволить могут только они, а не Пуце и компания!» — прокомментировал Ушаков.

Ушаков также раскритиковал заявление Пуце о том, что данное «отстранение должно соответствовать росту политической и правовой культуры».

«О политической культуре говорит политик, который создавал партию на деньги, полученные от бизнеса залов игровых автоматов? О какой политической культуре может говорить министр правительства, которое только что обмануло всех своих избирателей?» — написал Ушаков.

В интервью передаче телеканала LTV «Утренняя панорама» он также заявил о своей уверенности в том, что в суде будут доказаны все незаконные действия Пуце.

«Сейчас мне придется пройти путь этого давления и унижений, но в моем характере вы можете не сомневаться. Я пройду эти испытания и при любых обстоятельствах буду всегда со своими избирателями», — резюмировал Ушаков, поблагодарив своих сторонников и рижан за 10 лет работы.

Временно исполняющим обязанности мэра Риги стал нынешний вице-мэр Олег Буров (партия «Честь служить Риге»).

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, от должности мэра латвийской столицы Нила Ушакова отстранил министр охраны окружающей среды и регионального развития Латвии Юрис Пуце. Соответствующее решение было опубликовано на сайте официального издания правительства Латвии «Латвийский вестник» и с этого момента вступило в силу. Обозреватели обращают внимание на время опубликования решения — в полночь.

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Напомним, в декабре 2018 года националистами была предпринята попытка свергнуть Нила Ушакова с поста главы города. Формальным поводом этих действий стал скандал с закупкой трамваев и автобусов муниципальным предприятием Rīgas satiksme. 11 декабря местное бюро по предотвращению борьбы с коррупцией обвинило мэрию Риги в коррупции. При проверке обнаружилось, предположительно, множество коррупционных схем.