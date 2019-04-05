Москва, 5 апреля, 2019, 09:33 — ИА Регнум. Пётр Порошенко совершает ошибку потому, что он соглашается на дебаты и выпускает перед ними ролики с фразами «будь мужиком» — он принимает сценарий, который выгоден Владимиру Зеленскому, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

Дебаты — это только начало за которым последуют новые ролики и новые вбросы информации. На дебатах Зеленский только закрепит реперные информационные точки, которые потом раскроет сам или с помощью свидетелей.

«Но эти советы давать президенту Украины бессмысленно. Он уже не управляет своей кампанией, руль явно у других людей», — высказал свою точку зрения политолог.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Пётр Порошенко призвал своего оппонента на выборах главы государства актёра Владимира Зеленского не бояться вызовов и прийти на дебаты.

«Будьте мужиком! Приходите на дебаты. Стадион так стадион», — заявил Порошенко.

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