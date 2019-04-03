Москва, 3 апреля, 2019, 10:57 — ИА Регнум. В войсках Национальной гвардии России произошли новые назначения. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, сообщили в ведомстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Назначение

Начальником Управления Росгвардии по Омской области назначен Естай Джангунаков, по Воронежской области — Александр Клименко, по Тульской области — Олег Петрик, по Республике Северная Осетия — Алания — Эльбрус Рамонов.

Также командующим Восточным округом войск Росгвардии назначен генерал-лейтенант Юрий Яшин, а начальником управления Департамента техники и вооружения — полковник Вячеслав Селиванов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году сотрудникам МВД России и Росгвардии будет разрешено выехать на отдых за границу в более чем десяток стран.

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