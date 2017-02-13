Новые назначения произошли в Нацгвардии на Северном Кавказе

Президент РФ подписал указ о назначении на должности двух заместителей командующего и начальников управлений в двух субъектах СКФО

Махачкала, , 16:08 — REGNUM



В Северо-Кавказском округе назначены два генерала — заместители командующего Росгвардии в округе. Указом президента РФ от 10 февраля 2017 года первым заместителем командующего назначен генерал-майор Александр Черкасов. Генерал-лейтенант Николай Протас стал заместителем командующего. Об этом ИА REGNUM 13 февраля сообщили в пресс-службе Нацгвардии.

Кроме того, сделаны назначения в Нацгвардию двух субъектов СКФО. Так, полковник полиции Магомед Баачилов назначен начальником управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Дагестан. Его коллегой по Ставропольскому краю стал полковник полиции Николай Олехнович.

Напомним, в октябре прошлого года на должность руководителя Нацгвардией на Северном Кавказе был назначен генерал-лейтенант Евгений Зубарев. До этого он занимал должность командующего войсками Северо-Кавказского регионального командования внутренних войск МВД.

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