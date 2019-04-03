Москва, 3 апреля, 2019, 06:46 — ИА Регнум. Предприятия концерна «Тракторные заводы» не смогли обжаловать решение о солидарном взыскании с них свыше 29,93 млрд рублей по иску Внешэкономбанка (на сегодня — государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»). Девятый арбитражный апелляционный суд оставил жалобу без удовлетворения, а решение суда первой инстанции — без изменения, которым тот обязал 13 компаний концерна солидарно погасить долг по кредиту от 2010 года, выданному ООО Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы», а также проценты, неустойки по нему. Решение апелляционной инстанции вынесено 2 апреля 2019 года, но пока не изготовлено, подробности и мотивировки сторон неизвестны, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

M.government.ru В сборочном цеху концерна «Тракторные заводы»

Напомним, машиностроительно-индустриальный концерн «Тракторные заводы» включает в себя несколько десятков юрлиц, в том числе гражданские заводы и оборонные предприятия в разных регионах России, включая Чувашию, Мордовию, Карелию, Алтайский край, Курганскую, Владимирскую, Волгоградскую и Липецкую области. Проблемы концерна начались после того, как он не смог выплатить задолженность по кредиту, выданному в 2010 году альянсом банков. Право требования долга приобрел ВЭБ, который в 2017 году начал кампанию по судебному взысканию задолженности с предприятий концерна. По разным данным, общая сумма притязаний составляла от 70 до 90 млрд рублей.

К некоторым предприятиям концерна ВЭБ, базируя свои требования на данных долгах, подал иски о банкротстве, но в апреле 2018 года в дело вмешалась другая госкорпорация, Ростех, которая предложила выкупить право требования долга и взять под своё крыло оборонные предприятия группы, отдав гражданский «пул» инвестору — машиностроительному холдингу «Транспортные компоненты». Единственным владельцем ООО «Холдинг Транспортные компоненты» является кипрская компания Tadorix Consultants Limited. Решение сторонами было принято, и был подписан соответствующий договор.

В сентябре 2018 года Ростех создал «дочернюю» компанию — ООО «КТЗ», которая выступила процессуальным правопреемником в тех делах, где ранее кредитором был ВЭБ. В декабре 2018 года владельцем компании «КТЗ» стало тверское ООО «Литейное производство», которым владеют ООО «КСК Литейные заводы» (единственный участник — ООО «Холдинг Транспортные компоненты») и АО «НПО «Высокоточные комплексы» (учредитель — Ростех). После этого производство по многим банкротным делам в отношении предприятий группы было прекращено.

Иск ВЭБ о взыскании 29 936 970 540 рублей 84 копеек был инициирован к 13 юрлицам группы ещё до этого — в августе 2017 года. В ноябре 2018 года Арбитражный суд Москвы взыскал в пользу ВЭБ по кредитному соглашению №110 100/1185 от 02.11.2010 года, заключённому им с ООО «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы», задолженность в размере 29 936 970 540,84 рубля, куда вошёл как основной долг, так и проценты за пользование кредитом и неустойки. Задолженность должны выплатить следующие юрлица, на тот момент входящие в концерн: ООО «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы», ООО «Агромашхолдинг», ООО «Волгоградская машиностроительная компания «ВГТЗ», ООО «Владимирский моторно-тракторный завод», ОАО «Производственное объединение «Красноярский завод комбайнов», ОАО «Курганский машиностроительный завод», ОАО «Чебоксарский завод промышленных тракторов», ЗАО «Промтрактор-Вагон», ООО «Чебоксарский завод промышленного литья», ОАО «Тракторная компания «ВГТЗ», ОАО «Чебоксарский агрегатный завод», ООО «Четра — комплектующие и запасные части» и АО «Четра — промышленные машины». На дату вынесения решения несколько ответчиков находились под наблюдением в рамках банкротных процедур, поэтому по ним рассмотрение претензий проходило в ином порядке.

Ответчики по кредитному договору, что лёг в основу претензий, ранее выступали по нему поручителями, и когда заёмщик вернуть долг не смог, бремя ответственности легло на них.

Решение первой инстанции шесть компаний попытались оспорить, но 2 апреля 2019 года в удовлетворении апелляционной жалобы было отказано. При рассмотрении в деле также произошла замена стороны на правопреемника — ООО «КТЗ».

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