Москва, 3 апреля, 2019, 00:28 — ИА Регнум. Словосочетание «городской проект» стало, судя по документам, публикуемым правительством Москвы, неким всеобъемлющим обоснованием, которое дает повод выделить деньги на финансирование очередного благого начинания. А вот как обстоит дело с результатами этих «городских проектов» и как они сочетаются с планами по развитию России в целом, рассматривает обозреватель ИА REGNUM Андрей Маленький.

Дарья Антонова ИА REGNUM Советы от москвичей

Если взглянуть на историю некоторых «городских проектов», принятых к исполнению в российской столице, то можно испытать чувство недоумения — и проект хорош и масштабен, и начало его анонсировано с приличествующей случаю помпой. А далее — тишина. Например, идеологический лозунг «Москва без окраин», с 2011 года бывший, по словам самого московского мэра Сергея Собянина, его руководством к действию. Идея «обезокраивания Москвы» предполагает наилучшую обеспеченность москвичей (независимо от района проживания!) объектами образования, здравоохранения, парково-рекреационными зонами, доступным общественным транспортом. И как лозунг она, разумеется, превыше всяческих похвал. Но как изменилась ситуация с 2011 года, где можно узнать результаты, достигнутые за восемь лет? А вдруг концепция «Москва без окраин» оказалась провальным начинанием?

Если же говорить о связи московских программ развития с общероссийскими, теми, что формируются в соответствии с майскими (2018 года) указами президента РФ Владимира Путина, то, по мысли Собянина, «инкорпорировать» нацпроекты в московские программы развития не составляет труда. Вот только следов этой «инкорпорации» не удается обнаружить в госпрограммах города Москвы, которые последний раз были изменены в 2017 году. Возможно, следует ожидать повтора ситуации с отчетом Москвы по исполнению майских указов Путина (2012 года), когда на сайте московского правительства «мос.ру» заявили о лидерстве в исполнении по итогам 2017 года. Только вот не приведя никаких доказательств.

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