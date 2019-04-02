Курск, 2 апреля, 2019, 10:56 — ИА Регнум. Глава города Курска Николай Овчаров собирается уйти в отставку. Как сообщил портал 46tv, об этом Овчаров заявил на очередном заседании Курского городского собрания, которое проходит 2 апреля.

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Вопрос о досрочном сложении полномочий главой городской администрации был включён депутатами в повестку заседания.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Николай Овчаров возглавляет городскую администрацию с 2008 года. Он был назначен на пост по итогам конкурса и голосования депутатов Курского городского собрания. Дважды Овчаров был переназначен на свою должность — в 2013 и 2017 годах.

При этом горожане часто публиковали о градоначальнике нелицеприятные высказывания, а у чиновников и общественников к его работе возникали претензии. Например, в конце 2018 года ОНФ пожаловался на Овчарова в Администрацию президента за то, что по его решению за бюджетные деньги был благоустроен сквер возле автомастерской. Координатор Светлана Калинина заявила, что на благоустройство участка, который никак нельзя считать местом семейного отдыха горожан, ушло около семи миллионов бюджетных рублей. Также она добавила, что сама автомастерская принадлежит родственнику мэра.

В начале 2019 года недовольство работой Овчарова публично высказал врио губернатора Роман Старовойт. Разыскав отправленную на стоянку снегоплавильную установку, которая, по заверениям городских чиновников, в это время должна была работать на улица Курска, Старовойт позвонил Овчарову и обвинил его в «наплевательском отношении» к городу и людям.