Координатор ОНФ обвинила мэра Курска в нецелевой трате бюджетных средств

Курск, , 17:18 — REGNUM В Курске на деньги, выделенные на благоустройство общественной территории, была оборудована площадь с парковкой перед Производственным объединением грузового транспорта (ООО «ПОГА-1»). Как передаёт портал Kursk.tv, в этом член Центрального штаба ОНФ, координатор Центра Народного фронта по мониторингу благоустройства городской среды Светлана Калинина обвинила мэра Курска Николая Овчарова.

Эта площадь должна была стать общественной территорией, то есть использоваться горожанами для отдыха и массовых мероприятий. Однако по факту там располагается автопарковка и небольшой сквер, у которых нет шансов стать общественной территорией. Во-первых, к площади не обустроен пешеходный переход, в чём убедилась Светлана Калинина. Во-вторых, поблизости располагается мало жилых домов.

«Общественная территория — это не сквер возле автомастерской, которая принадлежит родственнику мэра, а место, где люди ходят и проводят время!» — цитирует слова Калининой Kursk.tv.

В конце октября на площади перед ПОГА-1 был открыт памятник воинам-автомобилистам, представляющий собой лёгкий грузовик («полуторку») на постаменте. Мероприятие торжественно открывал сам Николай Овчаров. Однако Светлана Калинина не оценила и памятник:

«Я специально спросила: кто содержит этот постамент с машиной, кто содержит территорию? Муниципалитет. То есть для него построили, ему сделали парковку, ему сделали стоянку — а теперь муниципалитет еще это все и содержит. Слушайте, ну обхохочешься! У меня три человека за такое уже сидит. Кто хочет четвертым быть?» — заявила Калинина.

Член Центрального штаба ОНФ заявила, что будет добиваться возврата всех федеральных средств, которые пошли на благоустройства этой площади, в казну. По словам Калининой, работы обошлись более чем в семь миллионов рублей. Также сведения об этом объекте она отправила в администрацию президента.

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