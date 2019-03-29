Казань, 29 марта, 2019, 05:05 — ИА Регнум. Педагоги из Татарии приняли участие во флешмобе в поддержку барнаульской учительницы Татьяны Кувшинниковой, вынужденной уволиться после скандала, развернувшегося за фото в купальнике и коротком платье, размещённые на её странице в соцсетях. Казанские преподаватели присоединились к акции «Учителятожелюди», опубликовав фото в купальниках. В Татарии идёт активное обсуждение ситуации и отношения к учителям, многие участники дискуссии высказали мнение, что педагогов «довели до ручки маленькой зарплатой, агрессией детей и родителей, а тут начали ползать по их соцсетям», фактически лишив и права на личную жизнь, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Оноре Домье. Защитник

Напомним, в Барнауле 38-летнего учителя русского языка и литературы Татьяну Кувшинникову попросили уволиться из-за размещения фотографий на её странице в соцсетях. На них Татьяна была в закрытом купальнике и новогоднем платье. При этом первое фото было сделано после соревнований по плаванию, а второе — для пропаганды здорового образа во время зимней Универсиады-2019. На последнем фото Кувшинникова сидит на фоне заснеженного города на спортивном тренажёре. Безобидные фотографии стали подовом для травли, после которой педагог была вынуждена уволиться. Ситуация вышла на федеральный уровень, и в дело вмешались краевые власти. Татьяне, которая решила больше не возвращаться в школу, предложили работу в системе образования края, но она пока не приняла решения.

Между тем на сторону алтайской учительницы встали многие, а коллеги из других регионов в поддержку Кувшинниковой запустили флешмоб в соцсетях, в котором напоминали обществу, что они «тоже люди».

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К акции присоединились и некоторые педагоги из Татарии.

«Я просто напоминаю всем, что #мытожелюди. То, что сейчас происходит — травля. Вечный спор о том, должен ли хороший учитель быть хорошим человеком, перешёл все допустимые границы. Мы имеем право на личную жизнь. На купальники, пирсинг и татуировки. На хобби и увлечения, — пишет в своём аккаунте участница флешмоба Яна А. — Помните, что мы можем играть разные социальные роли. И мы не тащим свою частную жизнь в школы. Так и вы не лезьте в нее своими грязными ручонками, моралфаги. Не холодно вам там, на вершинах ваших моральных принципов?»

Ранее Яна на своей странице рассказала, что дорабатывает в школе до мая и уходит из системы образования.

Её коллега — казанская учительница Гузель М. написала, что хочет «акцентировать внимание на том, что все учителя, врачи, полицейские имеют право на полноценную жизнь в соцсетях, на самовыражение без какой-то вульгарности».

Флешмоб вызвал активную дискуссию среди жителей Татарии, многие сошлись во мнении, что личная жизнь педагогов должна оставаться их личной жизнью:

«Начинает выходить агрессия, из-за идиотского решения на одном месте может начаться лавинообразное движение. Людей довели до ручки маленькой зарплатой, агрессией детей и родителей, а тут начали ползать по их соцсетям», «Только приветствую решение казанских учителей. Мы — свободные люди. И детям не мешало бы знать, что их учителя тоже — живые мужчины и женщины, со своими страстями и личными судьбами. Они такие же, как и их дети, только опытнее. А не бесполые существа с Марса. Дети должны уметь ориентироваться в реалиях», «Браво преподавателям из Казани», «Не надо в личную жизнь учителей лезть, лишь бы детей учили хорошо…», «Выискивать недостатки в других людях, чтобы сломать им жизнь — это мерзко и низко», «Оттого, что она опубликовала фото в купальнике, она что, хуже учить стала?», «Странная история. Видела фото учительницы из Барнаула. Слитный купальник, хорошая фигура, ни грамма вульгарности. Напротив, молодая женщина ведет здоровый образ жизни. Родители лучше бы обратили внимание на профессиональный уровень педагогов. На саму систему образования».

А ранее звучали даже предложения провести конкурс красоты для учителей:

«Мне кажется, надо устроить конкурс красоты в купальниках среди учительниц по республикам, а потом по России!»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2018 году Татарию захлестнула волна скандалов с участием педагогов, но все они был связаны с угрозами, криком в адрес учеников. Единственный скандал, связанный с фото, произошёл в феврале 2019 года в Малой Шильне Тукаевского района. Молодого завуча школы обвинили в том, что она фотографировалась не одетой, а фотографии через третье лицо позднее попали к детям и родителям учеников. Сама завуч заявила, что это фотошоп, и подала заявление в полицию.

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