Москва, 28 марта, 2019, 18:56 — ИА Регнум. Деструктивному воздействию в интернете подвергаются 7 млн подростков, при этом прирост вовлеченности составляет 2 млн человек ежегодно, сообщила президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская на форуме «Цифровая гигиена. Молодежь в сети».

Деструктивные группы устроены таким образом, что на верхнем уровне в них нет ничего запрещенного. Это могут быть красивые картинки или общие призывы, например, «как заработать миллион».

Однако после того, как подросток лайкнул, репостнул или заинтересовался опасным контентом, создатели групп, исходя из того, что заинтересовало подростка (наркотики, насилие и прочее), вовлекают его в дальнейшие действия, закрытые чаты и офлайн-действия, — подчеркивает издание «Взгляд».

Основываясь на данных поисковой системы по соцсетям, блогам, комментариям «Крибрум», эксперты прогнозируют, что уже в ближайшее время уровень вовлеченности достигнет 50%, сообщает Экспертный центр электронного государства.

Соучредитель и президент «Крибрум» Игорь Ашманов подчеркнул, что бороться с группами достаточно сложно, поскольку они постоянно мутируют. При этом соцсети за деятельность групп ответственности не несут, а Роскомнадзор может заблокировать только соцсеть целиком, что крайне сложно.

На этом фоне специалисты призывают работать с детьми, быть внимательными к тому, чем они занимаются в интернете. Одним вариантов решения проблемы является создание и распространение позитивного контента, а также популяризация общечеловеческих ценностей. Например, позитивным контентом является новость о спасении подростком людей из пожара.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Госдума приняла законопроект по борьбе с «колумбайн-сообществами» в конце 2018 года. Документ дает профильным ведомствам право запрещать «представляющий угрозу» и «побуждающий детей к насилию» контент и использовать эту информацию в качестве доказательной базы в уголовных делах.

В марте 2018 года на встрече женщин-предпринимателей с президентом Владимиром Путиным, в которой принимала участие Наталья Касперская, глава государства поручил активизировать дальнейшие действия государственных органов, бизнеса и общественности по борьбе с негативным воздействием деструктивных движений в социальных сетях.

На площадке форума «Цифровая гигиена. Молодежь в сети» 28 марта собрались представители власти, регулирующих, образовательных и общественных организаций, психологи, чтобы обсудить актуальные вопросы цифровой безопасности детей. Основные темы форума: ландшафт деструктивных движений Рунета, методы вовлечения и продвижения, технологии обнаружения токсичного контента и опасных групп, методы работы с деструктивными течениями, профилактика и предупреждение эксцессов. Форум призван усилить взаимодействие между госструктурами, коммерческими и некоммерческими организациями.

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