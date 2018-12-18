Путин подписал закон о блокировке «колумбайн»-сообществ в сети

Москва, , 15:52 — REGNUM Закон, направленный на защиту детей от деструктивной деятельности опасных сообществ в социальных сетях, подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован 18 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.

Подписанный документ вносит поправки в закон «Об информации и информационных технологиях» и в закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Документ разрешает немедленную блокировку в интернете контента, опасного для жизни и здоровья детей, в частности, связанного с вовлечением в такие известные преступные сообщества, как «колумбайн», АУЕ и другие.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль («Единая Россия») подчеркнул, что после вступления в силу указанного закона правоохранительные органы страны получают инструменты, которые позволят проводить объективное расследование в связи с деструктивной деятельностью опасных для детей сообществ.

Читайте также: В России заблокируют группы «колумбайн» и АУЕ сообществ в соцсетях