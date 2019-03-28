Ялта, Крым, 28 марта, 2019, 17:59 — ИА Регнум. Если Госдума примет законопроект о поддержке отечественных производителей вина в том виде, в котором он сейчас находится, то о реальном развитии виноградарства и виноделия в России можно будет забыть. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 28 марта высказал член Совета СРО «Виноградари и виноделы Дона и Волги» Алексей Скляров на всероссийском форуме: «Российское виноградарство и виноделие: сегодня и завтра» в Ялте.

Марина Каширская ИА REGNUM Партия вина. Завод «Массандра»

«Сейчас возникла реальная угроза того, что законопроект о поддержке отечественного виноделия и виноградарства, о котором все так много говорили, мечтали и пытались сделать в последние годы, будет выхолощен дотла и станет локальным маленьким проектом для избранных. Если его примут в том виде, в каком он сейчас представлен, ни виноградарство, ни виноделие в нашей стране развиваться не сможет», — отметил Скляров.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта в Симферополе президент России Владимир Путин пообещал на законодательном уровне оказать поддержку отечественным производителям вина защищённого географического наименования.

«Очень важно поддержать тех, кто вкладывает в землю здесь, в России, в данном случае — в Крыму, создаёт здесь рабочие места и добавленную стоимость, а не тех, кто привозит из-за границы виноматериал и здесь разливает», — отметил президент.

Законопроект о поддержке отечественных производителей вина обещают принять в апреле. Его авторы предлагают меры, позволяющие обеспечить импортозамещение всего цикла производства вина.

«Он должен полностью стать российским, начиная с выращивания российского винограда. Это касается в первую очередь регионов юга России, обладающих большим потенциалом для развития отечественного виноделия, — Крыма, Дагестана, Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской, Астраханской и Волгоградской областей», — сообщал ранее депутат ГД Константин Бахарев.

Об этом: Путин пообещал поддержку российским производителям «географического вина»