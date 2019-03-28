Санкт-Петербург, 28 марта, 2019, 12:17 — ИА Регнум. Для приведения в идеальное состояние стадиона «Газпром Арена» на Крестовском острове Петербурга необходимо вложить в него еще порядка 20 млн долларов (1,3 млрд рублей). Об этом заявил президент ФК «Зенит» Александр Медведев на одном из спортивных каналов на хостинге YouTube.

Дарья Драй ИА REGNUM Стадион на Крестовском острове

«Чтобы сделать вообще идеально, надо миллионов 20 долларов потратить в течение ближайших трех лет», — сказал Медведев.

Как сообщало ИА REGNUM, стадион строился за счет городской казны Санкт-Петербурга около 10 лет и за это время его стоимость выросла с 6,7 млрд рублей до 45 млрд рублей, не считая стоимости обустройства окружающей территории.

С 2018 года стадион находится в концессии ФК «Зенит» на 49 лет за 1 рубль в год. Клуб обязался содержать стадион и вложиться в его улучшение и развитие.

Первоначально планировалось дать стадиону название «Крестовский». Во время Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года стадион официально именовался «Санкт-Петербург Арена». С декабря 2018 года стадион называется «Газпром Арена» по решению клуба «Зенит». В 2020 году на стадионе пройдет несколько матчей чемпионата Европы по футболу. В дни Евро-2020 объект вновь будет именоваться как «Санкт-Петербург Арена».

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