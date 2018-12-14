Чиновники Смольного считают законным название «Газпром Арена» для стадиона

Санкт-Петербург, , 11:50 — REGNUM Закон не был нарушен при составлении концессионного соглашения между Санкт-Петербургом и ФК «Зенит», позволившего футбольному клубу по своему усмотрению назвать стадион на Крестовском острове именем «Газпром Арена». Об этом сообщили 14 декабря в комитете по инвестициям Санкт-Петербурга в ответ на запрос ИА REGNUM.

Напомним, в Петербурге в последние дни разгорелись споры в связи с тем, что построенный за счет городского бюджета стадион с 9 декабря 2018 года получил название «Газпром Арена», без консультаций с горожанами или городским правительством. Некоторые депутаты и общественники полагают, что название стадиона должно было пройти процедуру согласования в Топонимической комиссии при городском правительстве, но она бы подобное имя для арены не согласовала. При опросах горожан в СМИ лидировали названия «Крестовский» и «Зенит».

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Однако, как уточняют в комитете по инвестициям, исключительные права на коммерческое обозначение, то есть название, его изменение и право на получение доходов от использования прав на коммерческое обозначение принадлежат концессионеру, в соответствии с концессионным соглашением.

«Исключительное право на коммерческое обозначение стадиона «Газпром Арена» принадлежит ООО «Зенит-Арена» (дочернее общество АО «ФК «Зенит») в соответствии с условиями концессионного соглашения и нормами действующего законодательства», — поясняют в комитете.

«Использование в коммерческом обозначении титула основного спонсора также соответствует мировой практике», — добавляют чиновники.

При этом наименование стадиона как объекта недвижимости, которое значится в Едином государственном реестре недвижимости и реестре собственности Петербурга, осталось без изменений. Там объект обозначен как «футбольный стадион в западной части Крестовского острова».

Напомним, по условиям концессионного соглашения, ФК «Зенит» за 1 рубль в год получил стадион стоимостью 45 млрд рублей (по официальным данным) в аренду на 49 лет.

Следует напомнить, что во время Кубка Конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года FIFA утвердила временные названия стадионов по названиям городов, так что стадион на Крестовском официально назывался «Санкт-Петербург». Можно предположить, что эта практика повторится и в 2020 году, когда петербургский стадион будет принимать несколько матчей чемпионата Европы по футболу UEFA (Евро-2020).

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Ранее вице-губернатор Северной столицы Игорь Албин высказался в пользу сохранения имени «Санкт-Петербург» или устоявшегося «в народе» названия «Зенит-Арена», но оценку законности упомянутого пункта концессионного соглашения дать затруднился.

«К рабочему названию «Санкт-Петербург Арена» мы уже привыкли, и мне кажется логичным сохранить это название или, как вариант, назвать стадион именем нашего клуба «Зенит». В любом случае решение о наименовании объекта должны принимать жители города. Я в своё время предлагал губернатору провести обсуждение и голосование этого вопроса в Санкт-Петербурге, посоветоваться с людьми. Сожалею, что такого всенародного общегородского обсуждения не произошло», — заметил Албин на своей странице в соцсети.

Спикер петербургского Заксобрания Вячеслав Макаров также сообщил, что название «Газпром Арена» вызывает у него «сожаление и недоумение», хотя он и считает главу ПАО «Газпром» Алексея Миллера патриотом Петербурга. Депутат Борис Вишневский напомнил, что многократно предлагал «Газпрому» вложиться в стройку стадиона, но, раз этого не произошло, то надо вернуть десятки миллиардов рублей в казну города, если компания хочет назвать стадион в честь себя. «Отдадите городу деньги за строительство стадиона — называйте, как хотите. А на халяву не выйдет», — заметил он.

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Впрочем, ФК «Зенит» уже ответил критикам, сославшись на условия концессионного соглашения, подтвержденные постановлением правительства Санкт-Петербурга. Клуб уточнил, что ПАО «Газпром» купило у него право на название в рамках отдельного рекламного контракта на пять лет. К тому же, заявили в клубе, «Зенит» принял на себя расходы по обслуживанию стадиона, которые оценивают в 2 млрд рублей ежегодно, уже инвестировал около 1,5 млрд рублей в инфраструктуру еще на момент передачи объекта, а на ближайшие пять лет инвестиции также составят несколько миллиардов рублей.

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