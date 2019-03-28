Франция в поисках уважения для ЕС, Украина – лидерства: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 28 марта, 2019, 08:00 — ИА Регнум.
- Уважать «единство ЕС» потребовал Макрон от Си Цзиньпина;
- Гройсман планирует, что Украина станет региональным лидером по кинопроизводству;
- Совфед и Госдума не нашли компромисса по сроку запрета хостелов;
- ЦБ России сообщил, когда наступит пик инфляции;
- Власти Белгорода оправдались за музыку из «Звёздных войн».
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.
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