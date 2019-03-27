Москва, 27 марта, 2019, 16:00 — ИА Регнум. Бывший вице-премьер Аркадий Дворкович, избранный в октябре 2018 года президентом Международной шахматной федерации (ФИДЕ), в настоящее время находится за пределами России. Об этом заявил представитель федерации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Аркадий Дворкович

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По словам источника, которые приводит «Интерфакс», несколько дней назад Дворкович принял участие в мероприятиях, связанных с чемпионатом по шахматам малых стран Европы, который проходил в Сан-Марино.

«Президент ФИДЕ каждую неделю совершает по две поездки за рубеж, и нынешний визит в Европу был давно запланирован», — отметил представитель ФИДЕ.

Вернуться в Москву бывший вице-премьер планирует уже в начале следующей недели.

Напомним, ранее в ряде СМИ и телеграм-каналов появились сообщения о том, что бывший министр по делам Открытого правительства РФ Михаил Абызов был задержан после того, как прилетел в Москву на празднование дня рождения Аркадия Дворковича.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший министр по делам Открытого правительства РФ Михаил Абызов был задержан 26 марта. Его обвинили в крупном мошенничестве и создании преступного сообщества. По версии следствия, с 2011 по 2014 год Абызов вместе с пятью соучастниками похитил у энергетических компаний в Новосибирской области 4 млрд рублей и вывел средства за рубеж.